Apresentado, Nilton projeta até três títulos para o Bahia em 2018

O técnico Guto Ferreira já avisou que seu sonho é alcançar uma vaga na Libertadores. Com o sucesso nessa empreitada, junto ao projeto do volante Nilton – primeiro reforço tricolor a ser apresentado, nesta quinta-feira, 4 – o torcedor do Bahia festejaria uma temporada inesquecível.

“Gosto de trabalhar com metas. A gente tem condição de buscar dois, três títulos, pela intensidade que o Bahia vai entrar na temporada”, disparou o jogador, sem medo de aumentar o nível de exigência sobre os ombros do time para o ano de 2018 – caso alcance uma terceira taça (além das do Baiano e do Nordestão), o Esquadrão estaria quebrando um jejum de quase 30 anos (Campeonato Brasileiro) ou festejando uma conquista inédita (Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana).

“Estou acostumado com cobrança. É isso que me motiva. No Japão senti a falta do calor do torcedor e até mesmo das cobranças. É por isso que eu sempre faço promessas, coloco metas. E assim tenho conseguido títulos. Estou com 30 anos, mas com fôlego de garoto”, garantiu.

O meio-campista nascido em Barra do Garças (MT) vem de um período de um ano e meio atuando no Japão, pelo Vissel Kobe. Fez sucesso por lá, com 44 partidas disputadas (38 como titular) e cinco gols marcados. Por sinal, a capacidade de avançar para balançar a rede, mesmo tendo funções prioritariamente defensivas, é a característica que mais lhe define. Conhecido como ‘Niltonglicerina’ pela força de seu chute, o jogador costuma tentar com frequência finalizações de longa e média distância. E também vai à área para buscar o cabeceio em lances de bola parada.

Na carreira, conseguiu um bom destaque em clubes como Corinthians, no qual foi revelado, Vasco e Cruzeiro, time em que conquistou o bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. Vendido ao Inter no ano seguinte, porém, não teve o mesmo sucesso. E, já no fim da temporada, foi flagrado em um exame antidoping pelo uso de hidroclorotiazida e clorotiazida, substâncias diuréticas proibidas no esporte. Acabou suspenso por cinco meses e, após cumprir a punição, acertou a ida ao Japão.

Em território nipônico, Nilton acostumou-se com um clima mais ameno. Nesta volta ao Brasil, para o Bahia, ele acredita que a readaptação ao calor será a tarefa mais difícil. “Quando cheguei aqui, percebi que esqueceram de me avisar que eu precisava trazer um ventilador portátil”, brincou, antes de ponderar: “Mas vou me adaptando o mais rápido possível, mais ou menos como fiz quando saí do Corinthians pra jogar no Rio. E esse calor daqui é até uma arma pra nossa equipe”.

Laterais em foco

Já com cinco contratações confirmadas oficialmente e duas que ainda não foram anunciados, mas já treinam no Fazendão, o Bahia segue em busca de reforços.

Com a carência apresentada pelo mercado quanto a centroavantes, o foco tem sido nas laterais. O clube deve trazer mais dois atletas para o setor, um destro e um canhoto. No meio-campo, ainda há uma esperança de repatriar Allione, a depender de como fique sua situação no Palmeiras.

