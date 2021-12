Apresentado, Mendoza é relacionado para jogo contra Cruzeiro

Anunciado oficialmente nesta quarta-feira, 7, o atacante colombiano Stiven Mendoza, que vem por empréstimo do Corinthians até o final do ano, foi apresentado, já treinou e entrou na lista de relacionados para o duelo com o Cruzeiro, na noite desta quinta, 8, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Brasileirão.

“Cheguei em ótimas condições, estou bem e com muita vontade de jogar. Se o professor [Jorginho] quiser usar o Mendoza, pode ficar tranquilo que vou dar o melhor para o Bahia”, explicou o atacante, que ainda não disputou partidas oficiais na atual temporada.

O atacante colombiano de 24 anos não será titular diante da Raposa, mas teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, está regularizado e será uma boa opção para o técnico Jorginho nesta quinta.

Mundança no time

Sobre o time titular, o treinador tricolor confirmou, em coletiva realizada no Fazendão, que a única mudança é mesmo a entrada do volante Juninho na vaga de Edson, que teve um estiramento no joelho direito.

Em relação ao adversário, o comandante conta: “O Cruzeiro tem um grande potencial. Sabemos o quanto vai ser difícil, mas a equipe [do Bahia] está muito consistente, muito aplicada taticamente. A gente quer alcançar voos mais altos este ano, mas isso é construído passo a passo”.

