O volante Matheus Sales, o novo reforço do Bahia para a temporada 2017, foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 18, no Fazendão. O atleta de 21 anos, que chega para disputar uma vaga no meio de campo titular do Tricolor, vem por empréstimo pelo Palmeiras, clube que o revelou, e assinou por um ano.

Na coletiva de apresentação, Sales evitou polêmica quando perguntado sobre a declaração de Abel Braga, técnico do Fluminense, ao dizer, na última semana, que um atleta que interessava ao Fluminense "poderia ter trocado uma BMW por um Audi, mas preferiu um Fusca".

Da Redação

Apresentado, Matheus Sales evita polêmica sobre declaração de Abel Braga

"Não, até porque ele não citou nome, nem o meu nem do clube. Então também não sei se foi pra mim. Mas foi uma escolhi que fiz, achei que o projeto do Bahia pra mim seria melhor. Não sei se foi pra mim. Respeito o Abel, respeito o Fluminense, um grande treinador, Fluminense é um grande clube, mas eu escolhi o Bahia", disse o atleta.

O jogador também foi perguntado sobre a briga no meio de campo do Bahia, que já conta com jogadores como Renê Júnior e Juninho, além do recém-contratados Edson, vindo do Fluminense. "A briga por posição sempre vai existir. Sempre dentro do campo, em treinamento, sempre uma briga sadia. E quem tiver melhor, vai jogar. Isso é normal. Procuro dar o máximo pra quando chegar a hora eu corresponder", disse.

O jogador já treina há uma semana no Tricolor e disse que se sente bem fisicamente, mas que pode melhorar ainda mais. Sobre suas características, o Sales disse que disposição e vontade não podem faltar para um volante. Além disso, acrescentou que marcação forte e uma boa saída de passe é essencial para a posição.

Matheus Sales subiu para o elenco profissional do Palmeiras em 2015, promovido pelo então técnico Marcelo Oliveira. O jogador se destacou na Copa do Brasil daquele ano, quando o Verdão foi campeão. Na última temporada, Sales perdeu espaço no elenco do time campeão brasileiro.

adblock ativo