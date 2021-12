Apresentado, Kayke aparece como esperança para acabar com seca

Após o bom desempenho na reta final do Brasileirão do ano passado e as – até então – 11 contratações (além de renovações de atletas como Régis e Edson) para a atual temporada, nem o mais pessimista torcedor tricolor imaginaria um início tão ruim para o Bahia quanto o atual.

Com duas derrotas em dois jogos oficiais, o time comandado pelo técnico Guto Ferreira cravou uma marca negativa: o pior início de temporada do Esquadrão em 38 anos.

A última vez que o Bahia tinha iniciado um ano com duas derrotas remete a 1980. Nesta oportunidade, o Campeonato Brasileiro era disputado no início do ano, e o Bahia perdeu as duas partidas iniciais para a Portuguesa, fora, e para o Corinthians, na Fonte Nova.

Também com a marca de não ter feito nenhum gol em 2018 nos confrontos contra Botafogo da Paraíba e Bahia de Feira, a equipe de Guto igualou um feito negativo que data de 1983.

Palmeiras e Mixto

Neste ano, quando a temporada começava pela liga nacional, o Bahia ficou sem marcar contra o Palmeiras, em casa, e fora, ante o Mixto-MT.

Para evitar entrar para a história com o pior início de temporada de todos os tempos, em caso de mais uma derrota, e recuperar a capacidade de marcar gols, o Esquadrão apresentou nesta segunda-feira, 22, um possível antídoto para a má fase: o atacante Kayke, de 29 anos, que chega ao Fazendão após passagem em 2017 pelo Santos.

No Alvinegro santista, Kayke fez 43 partidas, 22 delas como titular, e marcou apenas nove gols. Lá, amargou a reserva do veterano Ricardo Oliveira.

Na primeira coletiva como atleta do Bahia, Kayke disse que é normal a pressão da torcida após os resultados negativos.

“Time grande é assim, vai carregar sempre essa responsabilidade de estar vencendo. No futebol, temos que agir rápido e ganhar. Ninguém quer saber quantos dias de treino você tem. Mas, com o tempo, as coisas vão se encaixando”.

Sobre a falta de gols do Esquadrão nos dois primeiros jogos, Kayke afirmou que os gols do Bahia vão sair com o tempo e que encara com muito respeito a disputa pela titularidade com Edigar Junio e Hernane.

“No Santos e no Flamengo, sempre disputei posição com grandes jogadores. Isso elevou muito meu patamar. Hoje chego numa situação de também brigar por uma posição, bem representada pelo Edigar, que fez um ótimo campeonato no ano passado. Tem também o Brocador, que tem uma história muito bacana no futebol. Respeito muito eles, mas cheguei para buscar meu espaço”.

Sobre a data para a estreia, Kayke garantiu que já vinha se cuidando nas férias, mas que sai atrás dos seus companheiros, que começaram a pré-temporada antes.

“Posso achar que estou bem e não estar apto para um jogo. Posso achar que estou mal e as coisas acontecerem de maneira diferente. Tenho que ter essa noção. Cheguei atrasado, tenho essa consciência. Estou ansioso para entrar logo em campo e poder ajudar meus companheiros, mas quero estar pronto para assumir essa responsabilidade”.

Ingressos

Os ingressos para o jogo contra a Jacuipense pelo Baianão, nesta quarta, 24, às 20h45, na Arena Fonte Nova, já estão à venda. Além do site da Arena, as opções para compra são as lojas oficiais do Bahia nos shoppings Salvador Norte, Bela Vista, Estrada do Coco e as bilheterias do estádio. Há entradas a partir de R$ 15 (meia e sócios).

