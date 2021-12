Apresentado, Ezequiel já fala em estreia pelo Bahia

O Bahia apresentou na manhã desta terça-feira, 7, no Fazendão, o lateral-direito Ezequiel, de 26 anos. Oriundo do Fluminense, o atleta chega ao clube com contrato até o fim do ano. Logo de cara, o jogador falou da disputa que enfrentará com Nino Paraíba, atual titular da posição.

"É uma grande honra chegar num clube tão grande assim. A concorrência é normal, estou acostumado. Nos clubes que passei tive grandes concorrentes. Vou procurar fazer meu trabalho, pois o campeonato é longo e vai precisar de todo mundo. Preciso trabalhar da melhor maneira possível para aproveitar a oportunidade", destacou.

Nesta temporada, Ezequiel estava atuando com as cores de outro Tricolor, o Fluminense. Sobre sua passagem pelo time carioca, o lateral avaliou como muito importante, principalmente pelos conhecimentos adquiridos. No entanto, ele garante que o foco agora é voltado para o Esquadrão, mirando uma grande sequência na temporada.

"Minha avaliação (no Fluminense) foi positiva, uma experiência boa, só tenho que agradecer. Mas meu pensamento agora é totalmente no Bahia, em fazer uma grande temporada, permanecer por mais anos. A estrutura é boa, o clube me acolheu bem. Estou feliz e motivado para fazer um grande ano", afirmou o jogador.

Sem atuar a mais de um mês, o atleta falou sobre a vontade de voltar aos gramados. A última partida dele foi no dia 3 de abril, no empate do Fluminense em 0 a 0 diante do Luverdense, pela terceira fase da Copa do Brasil.

"A expectativa é a melhor possível, fiz algumas partidas nesse ano. O professor Roger sabe das minhas características e ele pode contar comigo. É estar concentrado, adaptar ao esquema de jogo da equipe para estar bem na hora de estrear", finalizou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo