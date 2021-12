Apresentado, Allione se diz pronto para estrear no Bahia

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 16, no Fazendão, o atacante argentino Allione pode ser o antídoto perfeito para acabar com um problema ofensivo do Bahia, que passou o 2016 carente de um atacante que atue pelos lados.

“Me sinto melhor jogando pela direita. Foi como comecei no Vélez [Sarsfield, onde atuou até 2014], e acho que meu melhor rendimento foi por esse lado”, explicou Allione.

Aos 22 anos, o jogador reconhece que não gosta de ficar na reserva. A fome pela titularidade pode gerar uma briga sadia por uma vaga no ataque.

Bom para o técnico Guto Ferreira. “Gosto de lutar no treino e, quando tem a possibilidade, ir no jogo”, explicou Allione.

No Bahia, o argentino terá a companhia de outro gringo, o colombiano Pablo Armero, que disputou a Florida Cup e está mais adaptado. Mesmo recém-chegado ao Fazendão, o atacante garante estar bem fisicamente.

“Tô bem, pronto para estrear. Treinei nas férias também e, graças a Deus, começamos ontem [domingo] a treinar com bola com os colegas de time que ficaram em Salvador”, justificou.

