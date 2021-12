Após vitória no Baianão, Tricolor se foca na Copa Nordeste

Depois de um bom resultado no Baianão, o Bahia muda o foco para a semifinal do Nordestão. Na tarde desta segunda-feira, 6, o elenco se reapresentou no Fazendão para iniciar a preparação para o jogo contra o Sport, na quarta-feira, 8.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos na vitória contra o Juazeirense fizeram um treino regenerativo na academia. Os demais jogadores participaram de um trabalho técnico com o treinador Sérgio Soares.

As exceções foram Bruno Paulista, que se recupera de dores no joelho, e fez musculação; o volante Souza e o atacante Léo Gamalho, que estão com dores no joelho, e ficaram a disposição do departamento médico. De acordo com a assessoria da clube, eles não preocupam para o jogo de quarta.

Kieza também sofre com dores no tornozelo e não participou do treino regenerativo.

Os tricolores embarcam nesta terça, 7, pela manhã, para Recife, onde enfrentam o Sport.

