Após vexame em Ba-Vi, Joel Santana é demitido do Bahia

Durou apenas algumas horas a permanência de Joel Santana no comando técnico do Bahia após a humilhante goleada de 7 a 3 sofrida para o rival Vitória, na tarde do último domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

Na tarde desta segunda-feira, 13, o que já era especulado se confirmou: a diretoria tricolor demitiu o treinador carioca. Especula-se que os nomes mais cotados para substituí-lo sejam o de Renato Gaúcho e o de Cristóvão Borges.

Na entrevista coletiva após o clássico, Papai Joel apareceu diante dos jornalistas e, abatido, disse apenas não teria o que falar e iria "esperar o que iria acontecer".

Antes de Joel Santana, o então Gestor de Futebol tricolor, Paulo Angioni, já havia entregado o cargo.

Horas depois do clássico que iniciou a briga pelo título Estadual, alguns torcedores do Bahia foram até o Fazendão para protestar contra a administração tricolor.

