Após vencer o Flu, Bahia retorna aos treinos visando o América-MG

O elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta sexta-feira, 23, após o triunfo em cima do Fluminense nesta quinta-feira, 22, na Fonte Nova. A equipe tricolor já inciou a preparação para enfrentar o América-MG, neste domingo, 25, em Belo Horizonte, às 18h (horário da Bahia).

Os titulares e Clayton - que entrou no lugar de Élber ainda no primeiro tempo - fizeram um treino regenerativo. Os demais treinaram sob o comando do treinador Enderson Moreira. Divididos em três grupos, os jogadores trabalharam a parte técnica em campo reduzido.

O plantel volta a se apresentar na manhã deste sábado, 24, quando irão treinar e seguirão viagem para Minas Gerais.

adblock ativo