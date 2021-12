Após um mês sem técnico, Bahia anuncia Doriva como treinador

O Bahia finalmente definiu o treinador para 2016. Sem um comandante efetivo desde 16 de novembro - quando Charles Fabian teve férias antecipada - o Esquadrão anunciou nesta quarta-feira, 16, Doriva como técnico para a próxima temporada.

O novo comandante estava sem clube desde novembro, quando foi demitido pelo São Paulo. Aos 48 anos, ele agora terá a missão de conquistar o que não foi obtido em 2015: o acesso à Serie A do Brasileirão. O contrato da nova comissão com o Bahia é de 12 meses.

Junto com Doriva chegam o auxiliar Eduardo Souza e o preparador físico Anselmo Sbragia, que exerceu a função na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo do ano passado, ao lado de Luiz Felipe Scolari.

Desafio

Neste ano, sob o comando de Sérgio Soares, o tricolor teve um bom primeiro semestre, com o título do Campeonato Baiano e o segundo lugar no Nordestão. Porém, viu tudo desandar na segunda parte da temporada.

A queda de rendimento na Série B levou à demissão de Sérgio Soares na reta final da competição e deixou de lado o tão desejado acesso à primeira divisão.

Em meio às criticas da imprensa e a pressão da torcida, o Bahia reformulou o departamento de futebol quando demitiu o então diretor Alexandre Farias e liberou Charles para férias. Nos últimos jogos do Brasileirão, a equipe foi comandada por Aroldo Moreira, do Sub-20.

Com o novo treinador confirmado, a diretoria pode agora focar na montagem do elenco para o próximo ano. Alguns atletas em final de contrato ainda não foram informados se terão o vínculo com o clube estendido, como Tchô, Adriano Apodi, Thales e Lenine.

O esquadrão também trabalha a renovação de outros jogadores, como Yuri, João Paulo Penha e Vitor. O atacante Kieza, no entanto, é a prioridade. O Bahia tenta a aquisição em definitivo do jogador que aguarda reposta do Shangai Shexin, detentor dos direitos do atleta.

Você acha que a escolha de Doriva como técnico foi a melhor opção para o Esporte Clube Bahia (@ecbahia)? — A TARDE (@atarde) 16 dezembro 2015

Doriva

Doriva Guidoni Júnior começou como jogador no São Paulo, na década de 1990, onde conquistou uma Libertadores (1993), um Mundial (1993), uma Supercopa da Libertadores (1993) e duas vezes a Recopa Sul-Americana (1993 e 94).

Após deixa o time do Morumbi, ele teve passagens pelo XV de Piracicaba, Atlético-MG, Porto, Sampdoria, Celta de Vigo, Middlesbrough, Blackpool, América-SP e Mirassol, além da Seleção Brasileira.

O novo treinador do Esquadrão estreou como técnico em 2013 pelo Ituano. No ano seguinte, esteve à frente do Atlético-PR. Já nesta temporada passou por Vasco, Ponte Preta e São Paulo. No clube carioca, foram 33 partidas: 15 vitórias, nove empates e nove derrotas. No tricolor paulista, teve 33,3% de aproveitamento, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

"Ele vem de uma passagem muito boa na Ponte Preta, recuperando o time no último Brasileirão e levando a Ponte próxima ao G-4", disse o diretor de futebol Nei Pandolfo, em nota publicada no site do Esporte Clube Bahia.

