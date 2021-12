Após um 2014 de críticas, Maxi dá a volta por cima no Bahia

Quando o jogo termina, Maxi Biancucchi mostra que está à vontade no Bahia também fora dos gramados: já conhece todos os repórteres e tem uma brincadeira para cada um; procura parabenizar todos os funcionários do clube; se possível, cumprimenta também o presidente, Marcelo Sant'Ana; por fim, espera por Pittoni, seu companheiro inseparável, para dar um abraço especial.

Na sexta-feira, 15, contra o Mogi-Mirim, em Pituaçu, o argentino protagonizou, mais uma vez, essa cena. Antes, no campo, ele havia mostrado o proveito de se sentir tão bem no Tricolor. O argentino comandou o time no ataque, articulando as principais jogadas: deu duas assistências - para os gols de Zé Roberto e Léo Gamalho, o terceiro e o quarto do Esquadrão. De quebra, também deixou o dele - o primeiro na Série B e o seu 10º na temporada.

A boa fase do principal jogador do elenco não poderia vir em melhor hora. Sem Kieza, que só deve voltar no mês que vem por conta de um estiramento na coxa direita, Maxi será a grande esperança da torcida no ataque. E ele não corre da tarefa: "É óbvio que tenho que chamar a responsabilidade lá na frente. Mas a gente também sabe que, mesmo sem Kieza, o Bahia tem um elenco muito forte. Veja só o que o Zé vem fazendo, o Rômulo também, crescendo muito a cada jogo", diz Maxi, assumindo uma posição de liderança no grupo.

De fato, o treinador Sérgio Soares já declarou que conta com o argentino para ser um dos líderes da 'molecada'. Em troca, o atacante credita ao técnico um dos motivos para a sua boa fase. "Sérgio me apresentou uma ideia diferente de onde queria que eu jogasse. Graças a Deus, vem dando certo", comemora. "Mas não é só comigo, com todo mundo ele tem essa postura. Ele também colocou essa forma de jogar, pressionando o tempo todo e bastante ofensiva. Isso com certeza também me ajuda", completa.

Volta por cima



Maxi nunca esconde a decepção que teve com o seu desempenho na última temporada. "Ano passado foi mesmo muito abaixo do que eu esperava. Atrapalharam várias coisas, mas a principal foi a pré-temporada que não tive". O argentino chegou já com a Copa do Nordeste em disputa. "Aquilo fez com que eu sentisse muito desgaste e me machucasse bastante. Esse ano foi diferente, tive uma ótima pré-temporada", completa.

Uma coisa precisa ser lembrada sobre o atacante: apesar das duras críticas que recebeu durante todo o ano passado, Maxi nunca perdeu a compostura ou foi a público para criticar o time. Hoje, ele explica porque escolheu tal postura. "Tem vezes que não adianta nada você ficar se explicando, ou querendo se defender para torcida, inventando desculpas. Você tem mais é que calar a boca e trabalhar o dobro até que as coisas aconteçam. Quando a fase ruim acontece, você tem mesmo é que botar a cara para tapa, sair do campo vaiado, ser criticado, tudo isso faz parte do futebol. Graças a Deus, já consegui superar tudo para esse ano ser um ano bem diferente", diz o argentino.

Quando a entrevista termina e Maxi é provocado pela reportagem sobre a facilidade que teve ao responder as perguntas e a leveza estampada no rosto, ele abre um sorriso e não titubeia: "Dá para perceber isso? Poxa, então fico feliz que todos entendam isso de mim... Quando você está feliz acho que você transmite felicidade em tudo".

adblock ativo