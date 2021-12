Após triunfos no estadual, Bahia recebe Salgueiro para buscar G-4 no Nordestão

Muita coisa mudou no ambiente tricolor em uma semana: se, no domingo passado, o Bahia jogava por uma combinação de resultados para avançar às semifinais do estadual, agora, após dois triunfos seguidos, a equipe já está muito perto da classificação para a final do Baiano e conta com esse impulso para derrotar o Salgueiro, em partida disputada neste domingo, 24, na Arena Fonte Nova, às 18h, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Assim como ocorreu no Baiano, o tricolor já não depende apenas de suas forças para conseguir a classificação às quartas do Nordestão. Além de vencer o Salgueiro, o Bahia precisa secar seus rivais do grupo B, para que consiga chegar na última rodada dentro do G-4 da chave.

Por isso, a equipe do técnico Enderson Moreira não pode pensar em outro resultado que não seja o triunfo na Fonte Nova. Isso porque, em caso de derrota ou empate, o Esquadrão pode chegar sem chances de classificação na última rodada.

Na última partida na Fonte Nova pelo Nordestão, o Bahia enfrentou a retranca do Sergipe e acabou derrotado sob vaias da torcida por 1 a 0.

Assim, o elenco do Bahia sabe que pode encontrar dificuldades no jogo contra o Salgueiro. Para o lateral Moisés, autor do primeiro gol no triunfo da última quinta sobre o Atlético de Alagoinhas, o time precisa ter tranquilidade quando enfrentar equipes com formações mais defensivas.

“Vai ser um jogo difícil. É ter paciência, rodar a bola, que uma hora vamos achar os espaços. Contra o Sergipe, tivemos oportunidades e não concluímos em gol. Mas a equipe vem pegando confiança”.

Moisés também ressaltou que o elenco tricolor, mesmo quando jogadores e o técnico Enderson Moreira estavam desacreditados por parte da torcida, não deixou de estar unido.

“Não perdemos a união do grupo dentro do vestiário. Acreditamos muito no trabalho do professor. Sabemos da cobrança da torcida, mas após os últimos triunfos, isso dá mais tranquilidade para trabalhar”.

Retornos

Nesse processo de melhoria das atuações do Bahia, as entradas de alguns jogadores foram de grande importância. Um deles é o atacante Arthur Caíke, última contratação de mais peso feita pelo Esquadrão este ano.

Caíke já fez cinco jogos pelo tricolor, sendo o primeiro no dia 28 de fevereiro, a única vez que veio do banco de reservas.

Nos dois últimos jogos, Arthur Caíke fez boas atuações, marcando um dos gols na goleada sobre o Jequié e também criando bons lances no triunfo sobre o Atlético-BA, assim cravando espaço como titular do time.

Outro que vem melhorando e, dessa forma, conseguiu cavar seu espaço no time titular, é o atacante Élber. O camisa sete barrou no último jogo Artur, até então um dos destaques do tricolor no início da temporada.

Apesar da maior qualidade de Artur, Enderson vem preferindo a garra de Élber, que até ajudou em um dos gols no último jogo - o gol contra do lateral Edcarlos saiu de um chute do camisa sete.

No comando do ataque, fica a dúvida da preferência da vez do técnico Enderson Moreira. Titular até então inquestionável, Gilberto ganhou a sombra de Fernandão, em especial após o retorno em grande estilo do camisa 20, marcando quatro gols no domingo passado na goleada sobre o Jequié.

Com o desgaste indicado por Enderson que Gilberto vem sofrendo pela sequência de jogos, existe a possibilidade que Fernandão ganhe mais uma chance entre os titulares.

Na lateral-direita, como Nino ficou na academia e não participou do treino de ontem, no Fazendão, o volante Flávio será novamente escalado no setor.

No gol, Douglas será poupado após ter sido substituído na partida anterior por uma pancada nas costas. O reserva Anderson começa o jogo.

