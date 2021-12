Após triunfo, Jorginho comanda primeiro treino no Bahia

Depois da estreia pé-quente, com o triunfo por 3 a 1 contra o Santos, o técnico Jorginho comandou o seu primeiro treino no comando do Bahia na tarde desta quinta-feira, 30, no Fazendão.

Após um atraso de mais de uma hora para o início da atividade, Jorginho, acompanhado do auxiliar Ânderson Lima, ex-jogador do Grêmio, comandou uma atividade com os jogadores reservas ou que não atuaram por mais de 45 minutos no jogo da última quarta-feira na Vila Belmiro.

Presentes na atividade, o atacante Elias e o volante Kléberson já estão a disposição do treinador para o jogo deste domingo, 2, às 16 horas, contra o São Paulo, em Pituaçu.

Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia do tricolor baiano. A novidade no campo foi a presença do lateral Coelho, que fez um trabalho à parte no gramado do Fazendão. Apenas o lateral Ávine continua totalmente entregue ao departamento médico, fazendo trabalho na academia do clube.

Nesta sexta-feira, 31, às 15h30, Jorginho deve comandar seu primeiro treino com todo o grupo do Bahia no estádio de Pituaçu.

adblock ativo