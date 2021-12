Após triunfo em casa, elenco do Bahia recebe folga

O grupo do Bahia ganhou folga nesta segunda-feira, 1º, após o triunfo diante do Grêmio, na Fonte Nova, que manteve viva a esperança de fuga do rebaixamento no Brasileirão.

Os jogadores do Esquadrão se reapresentam nesta terça, 2, no Fazendão, visando o jogo contra o Coritiba, no próximo domingo, 7, no Estádio Couto Pereira.

O lateral-esquerdo Guilherme Santos fica à disposição para o duelo na última rodada da competição. Já Fahel está fora, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Maxi, Emanuel e Kieza, então machucados, serão reavaliados pelo DM do clube.

Para a partida decisiva, o técnico Charles Fabian tem total confiança na salvação do tricolor. "Quem trabalha no Bahia tem sempre que acreditar. Clube com tradição, vencedor, e quem trabalha aqui tem sempre que acreditar. Eu acredito que a gente pode tirar o Bahia dessa situação. Espero que possamos conseguir por aquilo que temos feito, pelo que os jogadores vêm fazendo", comentou o técnico.

