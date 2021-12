Após triunfo, Bahia se reapresenta de olho no Ceará

Depois de bater o Oeste por 2 a 0 na noite de terça-feira, 29, na Fonte Nova, o elenco tricolor se reapresentou nesta tarde para dar início à preparação para pegar o Ceará, no próximo sábado, 2, dia da Independência da Bahia.

O técnico Guto Ferreira promoveu, com os atletas que não foram utilizados e os que jogaram menos de um tempo na partida de ontem, um coletivo com o time do Ypiranga. A disputa terminou em empate sem gols.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram o tradicional regenerativo na academia. O goleiro Marcelo Lomba foi a exceção entre os titulares e desceu para treinar no gramado.

O meia Renato Cajá, com dores na costas, e o volante Danilo Pires, com um incômodo na coxa, se trataram na fisioterapia e depois foram fazer exame de imagem.

Já Régis e o lateral Tinga continuaram o tratamento no departamento médico. Nesta quinta, 30, o elenco se reapresenta e treina às 15h, novamente no Fazendão.

