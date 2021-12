Após três meses, Ávine retorna ao Fazendão

O lateral Ávine retornou ao Fazendão depois de três meses em São Paulo se recuperando de uma cirurgia no joelho. Ainda não há previsão sobre quando o atleta volta a trabalhar com bola, mas ele se mostrou animado com a recuperação.

"Estou muito feliz de retornar para Salvador e voltar a conviver o dia a dia do Bahia. Sinto que estou evoluindo a cada dia e vou dar meu máximo para voltar a jogar", comentou em entrevista ao site do clube.

Mesmo sem atuar, o atleta disse acompanhar a equipe na reta final e vem sofrendo junto com o time na briga para fugir do rebaixamento.

"Ficar assistindo de longe é muito ruim. Estando aqui em Salvador, vou participar mais, incentivando meus colegas aqui no CT, indo ao estádio e passando muita energia positiva", declarou o jogador.

