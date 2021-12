Após treino no Fazendão, Bahia embarca para duelo com o Corinthians

O elenco do Bahia embarcou para São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 20, onde enfrenta o Corinthians na abertura do returno da Série A do Brasileirão, válida pela 20° rodada. O duelo será realizado na noite deste sábado, 21, às 19h, na Arena Corinthians.

Antes de viajar, o grupo realizou pela manhã o último treinou no Fazendão, em Salvador. No entanto, durante a atividade, o técnico Roger Machado manteve o mistério em relação à equipe titular. Em campo, o grupo aprimorou finalizações e bolas paradas. O trabalho foi finalizado com um recreativo, o popular 'rachão'.

Para o confronto da noite deste sábado, o único desfalque do Tricolor será o atacante Lucca, que pertence ao Corinthians e não pode jogar devido a questões contratuais. A tendência é que o Élber seja o substituto, mas Arthur Caike também é opção.

🛫🔵🔴⚪ Boa viagem, Esquadrão! #PartiuSãoPaulo #BBMP pic.twitter.com/7aa6KVArCL

— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) September 20, 2019

