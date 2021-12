Após treino, jogadores do Bahia recebem dois dias de folga

Se existe algo que os jogadores do Bahia não poderão se queixar é cansaço, afinal, o próximo compromisso do time será no dia 1º maio, contra o arquirrival Vitória pela final do Campeonato do Baiano. Inclusive, a parte física foi prioridade no treino desta sexta-feira, 22, quando metade dos atletas trabalhou na academia, enquanto os demais fizeram exercícios funcionais e de CORE (prevenção de lesões). Após a atividade, o elenco foi liberado e terá dois de folga, retornando aos treinos no Fazendão na segunda (25).

Alguns jogadores que estão em fase final de recuperação de lesões, como João Paulo Gomes, Lucas Fonseca, Hernane e Henrique têm grandes chances de estarem à disposição do técnico Doriva para a decisão do estadual.

O atacante Hernane ficou na fisioterapia, realizando tratamento no pé direito. O zagueiro Gustavo e o volante Yuri fizeram exercícios, e ainda se recupera das respectivas cirurgias no joelho.

