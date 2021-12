Após susto, volante do Bahia deixa campo chorando

O volante Bruno Paulista, de 19 anos, assustou a todos no treino de terça-feira, 20, à tarde, no Fazendão. Após uma disputa de bola com o meia Gustavo Blanco, a revelação caiu sobre o pulso esquerdo e deixou o campo chorando.

Segundo o médico do clube, Dr. Marcos Lopes, o atleta vai realizar uma exame de raio-x nesta quarta, 21, para saber se houve lesão, e a gravidade. Em campo, o técnico Sérgio Soares fez um treino de posse de bola em campo reduzido. Maxi, com incômodo na panturrilha, e Douglas, com trauma no joelho, não treinaram

