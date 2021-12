Após susto, Jussandro se garante contra o Vasco

O lateral-esquerdo do Bahia, Jussandro, deu um susto em todos no treino desta quinta-feira, 6, no Fazendão: após uma dividida de bola, caiu no gramado e pôs as mãos na perna esquerda.

Entretanto, depois de ter sido atendido pelos médicos do clube, o jogador, mesmo mancando, voltou ao batente.

Após as atividades, em entrevista coletiva, o jovem ala tricolor, que havia cumprido suspensão no jogo de quarta-feira, 5, contra o Atlético-MG, comentou o infortúnio sofrido no treino e garantiu que se sente bem para voltar ao time no duelo de domingo, 9, contra o Vasco.

"Já estava com o tornozelo um pouco dolorido. Ali, eu fui com um pouco de medo, fui com o pé em falso e acabei contorcendo o pé. Mas não é nada que comprometa, não", assegurou Jussandro.

O lateral-esquerdo do Esquadrão comentou também sobre o fato de ter levado três cartões em três jogos e afirmou que precisa ter mais tranquilidade para que isso não se repita.

"O grupo todo veio falar comigo. Falaram até brincando, dizendo que eu estou com cem por cento de aproveitamento: três jogos e três cartões. Mas isso acontece. Vou procurar me cuidar um pouco mais e não tomar mais cartão", finalizou.

