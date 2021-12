Após sucesso de campanha, Fonte Nova disponibiliza mais 100 ingressos

A campanha de arrecadação de garrafas pet em troca do ingresso para o confronto de domingo, 5, entre Bahia e Avaí, pela 3ª rodada do Brasileirão, foi um sucesso. Após a repercursão positiva, a Arena Fonte Nova resolveu ampliar a promoção e colocar mais 100 ingressos acessíveis ao torcedor. O intuito da campanha é conscientizar e incentivar o descarte adequado do resíduo plástico e a reciclagem.

A ação promovida pela Arena consistia em juntar seis cascos plásticos e trocar pelo bilhete. Com isso, 200 ingressos foram disponibilizados para a realização da campanha. Ao todo, mais de 1,2 mil garrafas de dois litros foram recolhidas em menos de duas horas e trocadas pelo setor Cadeira Especial Intermediário.

Para poder retirar as entradas, o torcedor que participou da ação deverá utilizar o login e senha cadastrados no site da Arena Fonte Nova até o dia do jogo. O ingresso será disponibilizado por impressão ou por meio do código no celular, podendo ser lido na catraca de acesso ao setor do estádio.

A campanha Torcida Consciente Vale Ingresso foi um sucesso tão grande que colocamos mais 100 ingressos disponíveis para a troca. Em menos de 2h mais de 1.200 garrafas foram doadas e 200 ingressos disponibilizados para o jogo do Bahia x Avaí. Obrigado, galera! pic.twitter.com/Afxtnyqui6 — Itaipava Fonte Nova (@itaipavaarenafn) 2 de maio de 2019

