Após sobe e desce, Hayner busca se firmar no Bahia

Contratado em junho de 2015, inicialmente para integrar o sub-20 do Bahia, o lateral direito Hayner foi alçado a profissional antes do previsto, já em agosto. Após quatro atuações inconstantes, acabou devolvido aos juniores.

Um sobe e desce que o garoto de 20 anos, nascido em Vitória-ES, acostumou-se a viver. Descoberto no pequeno Rio Branco-ES, ganhou chance de ouro ao vir para o Bahia e, após processo de maturação, tem tudo para começar como titular na abertura do Campeonato Baiano, domingo, em Pituaçu, contra a Juazeirense.

"Pude entrar bem no amistoso contra o Santos (no último sábado). Dei passe pra gol, marquei, ajudei... Vai ser importante começar como titular, mas tô na briga com Cicinho. Uma briga sadia, pois é meu parceirão", disse o jogador, em entrevista ao Programa do Esquadrão, na Rádio Sociedade.

Foi no duelo com o Peixe que, após as vaias a Cicinho no primeiro tempo, Hayner ganhou pontos. Mostrou desenvoltura na etapa complementar, deu assistência para o primeiro gol de Hernane e vem treinando no time de cima nesta semana. A tendência é que, a partir das próximas rodadas, ele passe a ter a concorrência de Tinga - recém-contratado que já trabalha no Fazendão, mas ainda não foi anunciado oficialmente por detalhes burocráticos.

Mesmo que não consiga se firmar como titular, Hayner já conseguiu uma renovação de contrato por conta de seu bom desempenho neste início de ano. Agora, tem vínculo até maio de 2017 - o zagueiro Éder, 20, também renovou nesta quarta-feira, 27, até dezembro da próxima temporada. "Tô muito feliz. O Bahia é um clube grande e tem me dado todo o suporte. Vou buscar sempre o meu melhor", garantiu o lateral.

Descobridor

Coordenador de captação do Tricolor, Aldo França sugeriu a contratação de Hayner e do meia João Paulo Penha - emprestado ao CSA - após observá-los durante o Campeonato Capixaba. Segundo ele, o atleta tem potencial para agarrar a vaga mesmo com a chegada de Tinga.

"Ele amadureceu muito jogando em time grande. No Rio Branco, as condições são precárias. Não tem lugar pra treinar, os atletas não têm disciplina. Ele subiu pro profissional do Bahia num momento que talvez não fosse o ideal, de pressão, mas já evoluiu muito. É um jogador agudo, que vai virar, sim", analisou França, que viu evolução defensiva no lateral, criticado em 2015 pela dificuldade em recompor na marcação: "Com Aroldo (Moreira), no sub-20, ele passou a marcar melhor, fazendo bem a linha de quatro defensores".

França também aposta em retorno triunfal de Penha, que fica no CSA até maio: "Vai virar uma realidade no Bahia". Quanto ao futuro de Hayner, o próprio faz previsão otimista: "Esse vai ser meu ano. Vou arrebentar com a camisa do Esquadrão!".

