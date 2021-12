Após silêncio, presidente do Bahia dará coletiva nesta sexta

Sem nenhum pronunciamento oficial desde a goleada sofrida por 7 a 3 para o Vitória, o presidente do Bahia Marcelo Guimarães Filho finalmente vai falar. O mandatário tricolor marcou uma entrevista coletiva para esta sexta-feira, 17, no Fazendão, logo após o treino da equipe visando a decisão deste domingo, no Barradão, às 16 horas, contra o Vitória.

Coincidentemente, o horário da coletiva de Marcelo Guimarães Filho (marcado para depois do coletivo do Bahia, às 16 horas) é muito próximo do momento em que será lançado o movimento "Bahia da Torcida", na Arena Fonte Nova, às 18 horas, que tem entre as suas exigências a renúncia da atual diretoria e a designação de uma diretoria provisória para concluir este mandato.

Segundo a nota da assessoria do clube, o presidente irá na coletiva anunciar "algumas novidades e mudanças no Esporte Clube Bahia". Entre os anúncios, devem estar a confirmação do técnico Cristóvão Borges, do gestor de futebol Anderson Barros (ex-Botafogo) e do novo manager, o ex-zagueiro William.

