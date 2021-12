Após ser poupado, Gilberto volta a treinar no Fazendão

Após empatar com o São Paulo, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 10, no Fazendão, onde iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense. A partida está marcada para este sábado, 12, às 19h, no Maracanã, pela 25° rodada do Brasileirão.

A novidade foi a presença do atacante Gilberto, que ficou de fora do confronto contra a equipe paulista depois de acusar desgaste muscular. Ele desceu para o campo com os reservas, mas participou apenas de atividade física.

As únicas baixas foram o lateral-esquerdo Moisés, com dores na coxa, e o atacante Élber, que se recupera de virose. Moisés ficou na fisioterapia, enquanto Élber fez um treino leve na academia.

Foco no Flu

Como de costume, os atletas que jogaram mais de um tempo participaram de um treino regenerativo na fisioterapia. Os únicos que desceram para o gramado foram o goleiro Douglas e o lateral Giovanni, que substituiu Moisés ainda no primeiro tempo.

Com os jogadores que tinha à disposição, o técnico Roger Machado comandou uma atividade técnica de troca de passes e finalizações. Logo depois, o treinador dividiu o grupo em dois times que se enfrentavam.

Nesta sexta, 11, os atletas realizam a última atividade em Salvador e embarcam para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o time carioca.

