Após ser emprestado, Pittoni ocupa papel importante no Bahia

Quem acompanhava a situação de Wilson Pittoni no Bahia, há menos de seis meses, jamais imaginaria o status que o volante ganharia no time atual. De pouco aproveitado e emprestado no ano passado, o paraguaio deu a volta por cima e agora é um dos titulares absolutos de Sérgio Soares.

Pittoni pode ser o menos badalado do trio de meio-campo, mas é tão presente quanto Souza ou Tiago Real. O jogador fez 22 dos 29 jogos do Bahia na temporada, ou 76% do total. Souza tem 19, e Real, 25. Com isso, ele vai igualar, no próximo jogo, o mesmo número de partidas que fez ao longo de sete meses no ano passado.

Para Pittoni, tão importante quanto a sequência é o fato de, enfim, jogar na função em que se sente mais útil. "No ano passado acho que estava bem tecnicamente, mas não jogava na posição que eu prefiro, como primeiro ou segundo volante", explica. Com Marquinhos Santos, ele jogava mais como meia. "Sérgio conversou comigo no início do ano e me colocou como primeiro volante. Estou muito bem assim".

Reviravolta

Pittoni chegou no início da temporada como uma das principais contratações do Tricolor. Afinal, menos de seis meses antes, havia sido vice-campeão da Libertadores como um dos destaques do Olimpia.

O volante assinou contrato até o final deste ano. Em julho, porém, chegou a um acordo para retornar por empréstimo ao ex-clube. "Aqui, as coisas não estavam bem fora de campo, estava tudo errado. Quando você está mal no extracampo, acho que o corpo também não responde", explica. O jogador não entra em detalhes, mas pode estar se referindo aos atrasos de salário. "Esse ano voltei e graças a Deus tudo mudou, o que ajuda".

Apesar de serem de países diferentes, Pittoni e Maxi se conhecem desde muito novos. Ambos são contemporâneos: o volante tem 29, e o atacante, 30, e surgiram juntos na base do Libertad, do Paraguai.

"O futebol nos viu surgir juntos, e novamente nos colocou unidos, agora no Bahia. Estamos muito felizes com essa nova parceria, estamos procurando melhorar ela", conta.

Por isso, ambos são vistos o tempo inteiro juntos nos 'bastidores' do Tricolor. Para completar, os 'gringos' moram em prédios vizinhos em Salvador. "Não aguento mais esse cara... A gente concentra junto, sai junto, fala a mesma língua...", brinca Maxi. "Pittoni é um cara incrível. É muito bom ter ele aqui no Bahia", completa.

