Após ser barrado, Lomba volta a ser titular do Bahia

Depois de ficar afastado da equipe titular do Bahia por dois jogos, o goleiro Marcelo Lomba treinou no time principal no coletivo desta quinta-feira, 23, no Fazendão, o último em Salvador antes da viagem para Santa Catarina, onde o Esquadrão enfrenta o Criciúma no domingo, 26, às 16 horas, pela estreia no campeonato brasileiro.

Lomba foi afastado da equipe provisoriamente para ser preservado após a goleada de sete a três sofrida pelo Bahia no primeiro jogo da final do baiano. O goleiro não foi nem para o banco de reservas contra a Luverdense, pela Copa do Brasil, e no segundo jogo contra o Vitória pelo estadual.

A entrada de Lomba no lugar de Omar foi a única mudança no provável time titular do Bahia durante o treino tático comandado por Cristóvão Borges, em relação ao treino de quarta-feira, 22.

O técnico manteve o esquema com dois volantes e três meias. Borges deve levar a campo contra o Criciúma o seguinte time: Marcelo Lomba, Madson, Rafael Donato, Titi e Jussandro; Fahel, Hélder; Ryder, Marquinhos e Ítalo Melo; Fernandão.

Já o time reserva foi escalado com Omar; Diego, Demerson e Lucas Fonseca; Diones, Neto, Toró, Feijão, Freddy Adu e Raul; Obina. Na sexta-feira, 24, pela manhã, os jogadores relacionados viajam para Santa Catarina.

