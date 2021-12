Após sentir lesão, Arthur Caike será avaliado nesta terça-feira

O técnico do Bahia, Roger Machado, poderá ganhar uma preocupação para a próxima partida no Brasileirão. Isso porque o atacante Arthur Caike, um dos destaques do Tricolor, virou dúvida para o jogo com o Atlhetico-PR. Ele sentiu a posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo contra o Avaí.

De acordo com a assessoria do clube, o atleta será avaliado nesta terça-feira, 7, para saber a gravidade da lesão. Caso seja vetado, a tendência é que Rogério ou Saylon disputem a vaga. Élber, que se recupera de lesão, tem chances remotas aparecer na equipe.

Bahia e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 12, na Arena da Baixada, às 16h, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

