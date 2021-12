Após saída de Mano Menezes, Bahia anuncia Dado Cavalcanti no comando técnico

O Bahia já escolheu um nome para ser o substituto do treinador Mano Menezes, desligado após o suposto episódio de racismo do meia colombiano Índio Ramirez com o volante Gerson, do Flamengo. Na tarde desta segunda-feira, 21, o clube comunicou que Dado Cavalcanti irá assumir a equipe profissional para a sequência do Brasileirão Série A.

No início da temporada, Dado foi o responsável por comandar o time de transição (sub-23) durante boa parte da campanha que resultaria com o título estadual. Por conta da paralisação do futebol em detrimento da pandemia da Covid-19, ocorrida entre março e julho, boa parte da equipe de aspirantes foi desfeita, resultando na saída do treinador da equipe.

"Durante sua primeira temporada no Bahia, iniciada em abril de 2019, Dado levou a equipe para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e para o título do Campeonato Baiano, o qual esteve em mais da metade da campanha", escreveu o Bahia em comunicado.

Após deixar o Esquadrão, o comandante teve uma rápida passagem pela Ferroviária-SP, onde disputou o final do Paulistão da Série A-1, além de parte da campanha do Brasileirão Série D e um jogo da Copa do Brasil. Neste período, ele comandou o time paulista por sete jogos, acumulando duas vitórias, três empates e duas derrotas.

Em outubro, o Bahia anunciou o retorno de Dado Cavalcanti para o clube. No entanto, o profissional retornaria à Cidade Tricolor com a função de coordenador das divisões de base do Esquadrãozinho.

O 'novo' treinador já estará na beira do gramado no próximo duelo do time baiano, no próximo domingo, 27, às 16h, contra o Internacional, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

