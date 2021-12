Após saída de Carpegiani, Bahia anuncia o retorno do técnico Guto Ferreira

Um técnico estudioso. Um motivador nato. Um jovem emergente. Um mais experiente. Um treinador adepto do futebol vistoso, ofensivo. Um obcecado pelo resultado, conservador. São vários os critérios que levam um clube à escolha de seu comandante à beira do campo. Para 2018, o Bahia ficou com a opção “vencedor”.

Desde antes de sua eleição o presidente Guilherme Bellintani já havia avisado que pouco lhe importava questões de filosofia ou perfil específico; “Quero um treinador consolidado, vencedor”, descreveu. E, nesta terça-feira, 26, o clube anunciou o retorno de Guto Ferreira, técnico que comandou o Esquadrão em sua principal conquista dos últimos 15 anos, a da Copa do Nordeste-2017.

Menos de uma semana depois de comemorar o título regional com o triunfo por 1 a 0 sobre o Sport, na Fonte Nova, Guto deixou o Bahia para assumir o desafio de levar o Inter de volta à Série A. O Colorado até conseguiu o objetivo, mas, bastante criticado durante a competição, o técnico acabou demitido na reta final, em 11 de novembro.

Agora, o paulista de Piracicaba acerta a volta ao Tricolor sete meses após sua saída. O anúncio oficial foi feito primeiramente aos sócios do clube, por meio de envio de SMS.

À frente do Bahia, entre junho de 2016 e maio deste ano, Guto Ferreira somou 57 jogos, com 31 triunfos, 15 empates e 11 derrotas (aproveitamento de 63%). Seu pior momento foi durante a Série B, com atuações questionáveis do time e o consequente sofrimento para alcançar o acesso – graças ao tropeço de rivais na rodada derradeira. A melhor fase ocorreu já perto de seu adeus, com atuações convincentes nos jogos decisivos da Copa do Nordeste e no início do Brasileiro da Série A. No Inter, fez 42 partidas, com 21 triunfos, 11 empates e 10 derrotas (aproveitamento de 61%).

A diretoria do Esquadrão chegou a trabalhar com outros nomes para o cargo. Nelsinho Baptista, Marcelo Oliveira e o uruguaio Diego Aguirre eram opções, assim como a renovação com Paulo César Carpegiani, que fechou o segundo turno da Série A com um bom trabalho no Bahia. No entanto, sua prioridade de momento seria atuar como executivo de futebol, função que poderá vir a exercer no Flamengo.

‘Quase’ perdão

Àqueles tricolores que se sentiram magoados por causa da troca do Bahia pelo Inter, Guto Ferreira ofereceu um pedido de ‘quase’ perdão. “Não sei se me desculpar é a coisa certa. A vida coloca na nossa frente as tomadas de decisão, e naquele momento achei que era o certo a se fazer. Mas o torcedor tem todo o direito de estar magoado e o que eu preciso é reconstruir essa relação. Trabalhar mais e tentar mudar um pouco essa postura. Buscar ficais mais tempo num clube, me enraizar”, disse o treinador, em entrevista ao Programa do Esquadrão, na rádio Sociedade.

Guto admitiu que não esperava um retorno tão rápido e projetou alcançar “resultados ainda mais expressivos” do que os de sua primeira passagem pelo clube. Para isso, comemora conhecer bem o elenco. “O Bahia vem conseguindo manter uma base desde o ano passado. Teve bons resultados também por causa disso. Em 2018 não vamos partir do zero. Com a dupla de zaga [Tiago e Lucas Fonseca], Edson – que a tendência é renovar, Zé Rafael, Régis e Edigar Junio, temos uma boa espinha dorsal pra agregar valores dentro dela”.

Na entrevista, o treinador ainda afirmou que o rodízio de jogadores nas primeiras competições do ano – Nordestão e Campeonato Baiano – vai ocorrer da mesma forma que em 2017, com prioridade para o torneio regional.

