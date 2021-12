Após revés em casa, Bahia busca reabilitação contra ABC

A quatro rodadas do fim da Série B, o Bahia está no fio da navalha. Para subir, não pode mais tropeçar. E, das partidas que lhe restam, três, até pela situação do adversário, trazem uma obrigação imperiosa de vitória. A primeira delas é nesta terça-feira, 9, às 20h30, na Fonte Nova, contra o praticamente rebaixado ABC.

O Tricolor possui 54 pontos. Para não depender de outros jogos, precisa vencer todos os duelos que tem pela frente e fechar a competição com 66 pontos. Se ganhar três e empatar um, chegará a 64 e precisará de combinação de resultados para obter o acesso.

O que pesa contra é que, caso empate na pontuação, o Bahia perderá no primeiro critério de desempate - número de vitórias - para seis de seus sete concorrentes diretos: América-MG, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Bragantino e Paysandu. A exceção é o Sampaio Corrêa, contra quem a igualdade se manteria e a disputa seria no saldo de gols.

Na sequência ao ABC, o Bahia pega o já rebaixado Boa Esporte, depois o Náutico, ambos fora de casa, e faz sua derradeira partida na Fonte Nova, diante do Atlético Goianiense, que não tem mais qualquer aspiração no campeonato.

Na projeção, seriam nove pontos contra ABC, Boa e Atlético Goianiense. Se os resultados dos rivais ajudarem, o Tricolor teria a possibilidade de administrar um empate no confronto contra o Náutico, em Recife, na penúltima rodada.

Por outro lado, se a combinação de resultados não for benéfica, o Tricolor precisará de um feito que não obtém há oito anos: a última vez que emendou quatro vitórias seguidas em um campeonato nacional foi na Série C de 2007. Na atual competição, sua melhor sequência foi de três triunfos entre a 2ª e a 4ª rodada (4 a 1 no Mogi Mirim, 3 a 0 no CRB e 1 a 0 no Paraná).

Time envergonhado

Irritado pela derrota de três dias atrás para o Santa Cruz por 2 a 1 em casa, que deixou o Bahia em situação delicada, Kieza, artilheiro do time no ano com 28 gols, declarou: "Estou muito triste e envergonhado. Não tenho nem cara para pedir ao torcedor que vá ao estádio. Mas vamos precisar do apoio de quem for à Fonte Nova. O que não fizemos até agora teremos que fazer até o fim do campeonato". O zagueiro Gustavo emendou: "Temos que ser homens, assumirmos nossas responsabilidades".

O técnico Charles escondeu a escalação que vai a campo nesta noite. Com João Paulo ainda lesionado, sabe-se apenas que Vitor retorna à lateral esquerda no lugar de Juninho após cumprir suspensão. Yuri é o favorito para a vaga do volante Paulinho Dias, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Santa Cruz.

