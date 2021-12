Após reunião, ‘caso Cajá’ se define nesta sexta-feira

Onze meses de expectativa, reviravoltas, problemas com a forma física e pouco futebol. O meia Renato Cajá, após caso de indisciplina na última quarta-feira, 22, terá inaugurado mais um capítulo – possivelmente o final – em sua trajetória no Bahia nesta sexta, 24.

É quando a diretoria do clube, que se reuniu durante a tarde desta quinta para tratar do assunto, vai anunciar sua posição sobre o episódio em que o meia recusou-se a entrar em campo na partida diante do Fortaleza. Chamado por Guto Ferreira nos minutos finais do embate, Cajá não obedeceu a ordem do treinador e ainda discutiu com torcedores que perceberam a situação. A pista sobre se haverá punição foi dada depois da reunião pelo vice-presidente Pedro Henriques: “Não estamos no quartel, mas temos que ter disciplina”.

Além do encontro da cúpula, houve também uma conversa com o jogador, como havia adiantado o presidente Marcelo Sant’Ana logo depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Leão do Pici – que classificou o time às quartas de final do Nordestão com a melhor campanha no geral. “Vou conversar com ele para saber o que aconteceu, mas jogador do Bahia tem que entrar quando o técnico quiser. Se o técnico acha que o jogador tem que jogar 90 ou um minuto, ele tem que ser profissional como a instituição é profissional com seus funcionários”, afirmou Sant’Ana.

Em fevereiro, o armador recebeu uma proposta da Ponte Preta e chegou até a ser excluído da partida contra o Sergipe, pela Copa do Brasil, enquanto não definia seu futuro. Entretanto, em decisão conjunta do atleta com a direção tricolor, a opção foi pela permanência. A Macaca queria que o Esquadrão seguisse arcando com a maior parte do salário do jogador, de aproximadamente R$ 300 mil, o mais alto do clube.

A reportagem tentou contato por telefone com o empresário de Renato Cajá, Cláudio Guadagno. No entanto, não obteve retorno.

Ausente

Nesta quinta, o meio-campista não apareceu para a atividade em campo que contou com todos os outros jogadores que atuaram por menos de 45 minutos na quarta. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo com treino na academia, fisioterapia, piscina e gelo.

O zagueiro Jackson, que recupera-se de um problema no joelho, deu continuidade ao tratamento. Nesta sexta, quando o grupo volta a treinar em campo por completo, a expectativa é que o atleta ao menos inicie as atividades físicas. O objetivo é voltar a jogar na abertura das quartas de final do Nordestão, na próxima quarta, 29.

No domingo, 26, a equipe visita o Flamengo de Guanambi, às 16h, pelo estadual.

Novo contrato

Emprestado pelo Atlético-MG até junho, o zagueiro Tiago, um dos destaques do Bahia na temporada, terá seus direitos econômicos adquiridos pelo clube.

O novo contrato será de três anos, revelou o presidente Marcelo Sant’Ana, que comentou por que ainda não foi feito o anúncio oficial da renovação: “Para oficializar, só falta assinar. Já está tudo encaminhado com o atleta e com o Atlético”

