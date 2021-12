Após rescisão com Bahia, Léo Gamalho deve fechar com Avaí

Depois de rescindir o contrato com o Bahia no final da manhã desta quarta-feira, 19, o atacante Léo Gamalho deve fechar com o Avaí. De acordo com o site do clube de Florianópolis, ele chega na cidade nesta quinta, 20, para fazer exames e acertar os últimos detalhes.

O jogador pediu para sair do clube e o processo formal de rescisão foi amigável, segundo o site oficial do Bahia. Ele não estava sendo sequer relacionado para o banco de reservas do Esquadrão nos últimos jogos.

Diferente de sua atuação no Santa Cruz em 2014, quando foi o segundo maior artilheiro do Brasil e fez 32 gols na temporada, o jogador teve passagem apagada pelo Tricolor e marcou apenas 7 gols em 29 partidas.

