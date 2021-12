Após queda de Titi, Bahia deve começar rodízio de capitães

Dos 126 jogos que o zagueiro Titi realizou pelo Bahia, em apenas quatro deles não ostentou a faixa de capitão. Justamente os três primeiros, no início de 2011, quando o também beque Nen, líder do acesso no ano anterior, estava no elenco, e o último.

O reinado do gaúcho acabou no último domingo. Diante do Vitória da Conquista, pela estreia do Baianão, o volante Fahel ficou com a honraria de representar o técnico Jorginho dentro das quatro linhas.

Na última segunda-feira, 19, em coletiva no Fazendão, no entanto, o mineiro avisou que não herdou o trono de Titi, mas iniciou uma espécie de democracia. "Desde o início da temporada, Jorginho falou que ia fazer um rodízio. Pode ser que no próximo jogo nem seja mais eu o capitão", afirmou Fahel.

E o jogador garante que não se sente mais ou menos líder a depender de usar ou não a faixa. "Fico feliz pela confiança dada pelo treinador, mas não tenho vaidade. Todo mundo tem o direito e o dever de falar em campo, sendo ou não o capitão. Então, não muda nada", cravou.

Baixando a crista - Apesar de Fahel ter minimizado a mudança de comando e revelado a intenção de Jorginho de fazer um revezamento de capitães, a hipótese de o técnico tricolor estar tentando diminuir a pompa da dupla Titi/Souza é forte nos bastidores.

"Eu gostei de Titi ter perdido a faixa. A relação estreita que ele tem com Souza o prejudica. Alguns atletas não gostam deles. Acho que Jorginho está querendo baixar a crista dos dois", opinou, preferindo não se identificar, um funcionário que acompanha o dia a dia do clube.

A troca de capitães também chama a atenção pelo fato de Fahel ter dito, em entrevista ao A TARDE em fevereiro, que não aprovou a atitude de Titi e Souza de, na época, tornarem pública a polêmica dos salários atrasados. O técnico Jorginho compartilha da mesma opinião.

Outro funcionário do clube tem uma visão menos crítica e acredita que a decisão de Jorginho se deu por conta do fato de o Bahia ter um grupo com vários líderes, todos experientes.

"O grupo tem um corpo formado por Titi, Souza, Fahel, Lomba, Zé Roberto, Danny Morais e Kléberson, que sempre toma decisões em nome do grupo", disse ele, que comparou: "Titi é brincalhão e Fahel é mais sério. Fora isso, não muda muito. Os dois são respeitados".

