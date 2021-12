Após punições do STJD, Bahia herda vaga na Sul-Americana

O Bahia vai disputar a Copa Sul-Americana de 2014. O tricolor herdou uma vaga no torneio após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de punir Portuguesa e Flamengo, por terem escalado jogadores irregulares em partidas no Campeonato Brasileiro, em julgamento realizado nesta segunda-feira, 16.

Lusa e Fla perderam quatro pontos cada. A Portuguesa caiu da 12ª para a 17ª posição e está rebaixada à Série B, com 44 pontos, tomando o lugar do Fluminense, que segue na elite. O Flamengo caiu cinco posições e acabou na 16ª posição, com 45 pontos.

O Esquadrão, que nada tem a ver com a disputa entre as equipes no tribunal, subiu da 14ª para a 12ª colocação, garantido, portanto, vaga na competição internacional.

Punição

Além da perda dos pontos, a Portuguesa terá de pagar multa de R$ 1 mil por ter escalado de forma irregular o meia Héverton na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. A decisão do STJD, no entanto, ainda cabe recurso.

Já o Flamengo, que também deverá pagar multa de R$ 1 mil além de perder os pontos, foi punido pela escalação irregular do lateral-esquerdo André Santos na partida contra o Cruzeiro, pela última rodada do Brasileirão. O resultado também é passível de recurso no Pleno do STJD.

