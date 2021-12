Após punição a Kleina, Bahia vai recorrer da decisão do STJD

O departamento jurídico do Bahia vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que puniu o técnico Gilson Kleina com um jogo de suspensão.

O clube tentará um efeito suspensivo para que o treinador possa acompanhar no banco de reservas durante a partida contra o Palmeiras no próximo domingo, 2, às 19h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova.

O comandante tricolor recebeu a punição do STJD, na segunda-feira, 27, pelo expulsão na derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, no dia 9 de outubro, pela 27ª rodada do Brasileirão. De acordo com relato do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima na súmula, o técnico foi expulso por ofender um dos auxiliares, chamando de 'caseiro'.

Caso o efeito suspensivo não seja concedido, o auxiliar Charles Fabian comandará o time no domingo.

adblock ativo