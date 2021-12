Após primeiro título, Bellintani avalia início de gestão

Quatro meses depois de ser eleito presidente do Bahia, Guilherme Bellintani voltou a ter um grande motivo para comemorar. O título de campeão baiano veio no domingo, mas os festejos se estenderam até esta segunda-feira, 9, quando o mandatário representou o clube na cerimônia que reuniu os melhores do campeonato.

Em conversa antes de subir ao palco para erguer o 47º troféu estadual do Tricolor, Bellintani falou sobre temas que marcaram o início de sua gestão.

Primeiro, tentou resumir como foram os primeiros meses no Fazendão, e fez questão de lembrar que, apesar do título, os erros também acompanharam esse início.

“Foi muito bom, mas nada que nos leve a uma ilusão, nada que nos leve a um pensamento de que está tudo bem, tudo resolvido”, avaliou.

Hoje, o Bahia é campeão baiano, mas houve quem questionasse a chance de título depois dos primeiros jogos. O começo com resultados ruins e futebol ainda pior irritou o torcedor, que chegou a vaiar e pedir a cabeça de Guto Ferreira durante a 1ª fase do Baiano.

“A gente sempre teve muita firmeza no trabalho do treinador. O trabalho resolve quase tudo. A gente confiou no trabalho do treinador, e isso foi decisivo ” “A gente sempre teve muita firmeza no trabalho do treinador. O trabalho resolve quase tudo. A gente confiou no trabalho do treinador, e isso foi decisivo ”

Bellintani, por outro lado, fez questão de garantir que o técnico nunca esteve sob risco de perder o emprego. O cartola elogiou o trabalho de Guto e atribuiu a insegurança da torcida à saída de Gordiola em 2017, quando ele deixou o Tricolor para assumir o comando do Internacional.

“A gente sempre teve muita firmeza no trabalho do treinador. A gente entendeu que, por conta de um começo ruim, somado a ferida que tava aberta, ainda pela forma como Guto saiu, gerou uma instabilidade na relação entre Guto e a torcida”, argumentou, e, em seguida, colocou a manutenção de Guto como fundamental para o título.

“Acreditamos que o trabalho resolve essas coisas. O trabalho resolve quase tudo, então a gente confiou no trabalho do treinador, e isso foi decisivo. A gente teve isso como mais uma experiência na gestão de clube”.

Copa do Nordeste

A competição regional também foi assunto na conversa com Bellintani. O presidente do Esquadrão pensa em um novo formato para o Nordestão.

“O Bahia tem provocado a Liga do Nordeste a uma postura diferente em relação à Copa do Nordeste. A gente acredita em outro modelo. Um formato de pontos corridos, com semifinais e finais entre os primeiros. A gente acha que esse modelo vai ficar mais competitivo, mais atraente para o torcedor”, explicou.

De acordo com o cartola tricolor, a proposta por um novo modelo está sendo bem aceita por outros clubes.

“Com muito cuidado, em respeito aos outro clubes, ouvindo a opinião de todo mundo, mas essa proposta que o Bahia está construindo já está sendo bem aceita e absorvida por outros clubes”, contou Bellintani.

Reforços

Questionado sobre possíveis contratações, o presidente evitou fazer promessas e preferiu valorizar o elenco que foi montado para a temporada.

“Acho que reforço é sempre importante, mas não é o mais importante nesse momento. A gente tem uma série de atletas que sequer tiveram jogos em sequência. Eles ainda precisam jogar”, respondeu.

Por outro lado, acalmou o torcedor ao garantir que o clube vai exercer o direito de compra por Marco Antônio.

“Já notificamos o Desportivo Paraense, nós vamos adquirir o atleta. O objetivo é integrar ele de vez ao elenco e ao controle federativo do Bahia”, disse o presidente.

Queixa contra Zé Rafael

A festa do título baiano terminou em confusão para Zé Rafael. Três torcedoras do Vitória prestaram queixa contra o meia-atacante do Bahia. Elas dizem ter sido xingadas por ele no fim da noite de domingo, no condomínio onde mora o jogador.

A queixa por difamação foi registrada na 12ª Delegacia Territorial (Itapuã). Zé Rafael postou no Instagram um vídeo e disse que só cantou uma música que provoca o Vitória para comemorar. O delegado ACM Santos, que acompanha o caso, afirmou que irá ouvir as partes envolvidas.

Viagem com desfalques

Nesta segunda, 9, no início da noite, o Bahia começou a viagem para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, local da partida de quarta, 11, contra o Blooming, às 21h45, pela partida de ida da 1ª fase da Copa Sul-Americana.

Para o jogo, a comissão técnica tricolor decidiu poupar alguns atletas devido ao desgaste físico. Não viajaram para a Bolívia o lateral Léo, os zagueiros Tiago e Lucas Fonseca, os volantes Elton e Gregore, além do meia Vinicius.

