Após polemizar, Hernane se defende e pede por mais ousadia no futebol

Em tempos de atletas cada vez mais ‘podados’ por suas assessorias de imprensa a fim de evitar qualquer declaração mais contundente, Hernane lembrou a torcida baiana de algo que vinha passando despercebido: faltam menos de 20 dias para o primeiro Ba-Vi do ano, e é preciso esquentar desde já um dos maiores clássicos do país.

Nesta segunda-feira, 20, ainda em meio à polêmica que havia levantado, o camisa 9 não voltou atrás e até aprofundou a declaração do último sábado, no duelo com o Galícia, em que perdeu um pênalti de maneira displicente. Vaiado por parte da torcida, o centroavante afirmou a uma emissora de TV: “O Bahia é assim mesmo, sempre tem pressão. Mas daqui a pouco vai ter o Ba-Vi, eu vou meter gol, vamos ganhar o jogo e o torcedor esquece tudo isso”.

Sem falar desde o ocorrido, Hernane preferiu postar no seu perfil na rede social Instagram uma explicação sobre o caso, direcionada sobretudo a quem considerou a promessa de ‘brocar’ o rival algo desnecessário: “Se o futebol continuar seguindo esse caminho que algumas pessoas querem, vai acabar a graça e a emoção. Fui ensinado que no futebol tem de se ter ousadia“, publicou.

“Sempre vou tentar promover um jogo grande e importante. Todos saem ganhando quando damos a um Ba-Vi o peso e o tamanho que ele merece”, continuou, na publicação. “Vamos tratar esse nosso show chamado futebol com mais carinho”, finalizou.

Antes da publicação, o centroavante do Vitória, André Lima, havia respondido o camisa 9 tricolor no domingo, 19, devolvendo a provocação: “Não vi [a entrevista de Hernane], mas acho que cada um fala o que quer. Não sei como o lance foi, mas se ele perdeu um pênalti de repente quer tirar o foco da besteira que fez”.

O pedido de Hernane foi ao encontro do discurso do volante Felipe Melo. No clássico vencido pelo Palmeiras sobre o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, neste domingo, o jogador do Verdão provocou e foi provocado pela torcida do rival, e manteve o clima em entrevista após o jogo.

“A gente tá acostumado a jogar em caldeirão de verdade. Nunca vi um caldeirão com 8 mil pessoas [falando da Vila Belmiro]! Brincadeira à parte, ganhamos de um grande time. Isso aí [a provocação] faz parte do futebol. Eu gostava do tempo de Romário, Edmundo, em que não tinha esse ‘mimimi’. Não vamos deixar o futebol morrer. Provocar faz parte, mas com responsabilidade”.

Contra o chefe

O curioso é que Hernane provocou o rival um dia depois do seu treinador clamar sobre a importância de não injetar o que chamou de ‘doping positivo’ a qualquer adversário. Segundo Guto Ferreira, a imprensa, ao colocar o Bahia como favorito no duelo com o Galícia, poderia estimular o adversário: “A mídia, para promover a partida, acaba gerando um ‘doping positivo’ para as equipes. Doping no bom sentido, porque doping é uma palavra ruim. Um estimulante”.

Logo após o duelo com o Galícia, quando perguntado sobre a declaração de Hernane, Guto defendeu o comandado: “Nessa situação de dizer que vai fazer gol acho que ele não está desmerecendo de forma alguma o co-irmão. É um desejo dele, só isso”.

Após receber folga no domingo, o elenco tricolor se reapresentou nesta segunda com um trabalho na academia. O lateral direito Eduardo, vetado do duelo com o Galícia com dores abdominais, não participou.

