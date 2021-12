Após polêmica, Bahia nega interesse em Neto Baiano

Uma "polêmica" movimentou a torcida do Bahia na manhã desta terça-feira, 11. Em uma entrevista para o Jornal da Bahia (TV Bahia), o presidente do clube Marcelo Guimarães Filho admitiu que acha o ex-ídolo do Vitória Neto Baiano "um bom jogador" e, inicialmente, não descartou a possibilidade de negociar com o atacante no futuro.

"Nós não conversamos. Eu devo conversar com o empresário dele essa semana. A gente se falou por telefone, mas não nos falamos sobre Neto Baiano. É um bom jogador. Acho que há uma identificação muito grande dele com o Vitória. Não sei qual seria a disposição dele em jogar no Bahia, mas eu não posso negar que é um atleta de bom valor... Como dirigente a gente muitas vezes tem que tomar decisões que deixem de lado nosso lado torcedor. Eu tenho certeza que ele é um atleta profissional, o Bahia é um clube profissional hoje. A gente teve no Bahia atletas que já jogaram no Vitória e vice-versa, mas quero ressaltar para o torcedor: nós não temos nenhuma conversa com Neto Baiano nem com seu procurador sobre isso".

Só a possibilidade da contratação de Neto Baiano provocou a ira de boa parte da torcida do tricolor baiano, que usou as redes sociais para se manifestar contra esta possível atitude da direção do Esquadrão.

No Twitter, os torcedores criaram a hashtag #NetoBaianoNoBahiaJamais, como forma de repudiar o interesse no atacante. Até mesmo o cantor Ricardo Chaves, declarado torcedor do Bahia, comentou sobre o assunto. "O futebol dá muitas voltas e coisas impensáveis podem dar certo mas, uma coisa eu desejo #NetoBaianoNoBahiaJamais BBMP!"

Nota oficial - No início da tarde, o polêmica chegou ao fim. Por meio de nota em seu site oficial, o Bahia negou qualquer movimentação neste sentido. "O Esporte Clube Bahia esclarece ao seu torcedor que não há nenhuma negociação em curso para a contratação do atacante Neto Baiano. O Tricolor não tem interesse na sua contratação e ele não defenderá as cores do Esquadrão de Aço."

Aos 30 anos, Neto Baiano está atualmente no futebol japonês, defendendo Kashiwa Reysol. Quando defendeu o Vitória, sempre ironizou com o rival Bahia, chamando o time de "Sardinha", apelido adquirido após outra polêmica envolvendo o treinador Joel Santana.

adblock ativo