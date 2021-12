Após polêmica, Bahia deve quitar débitos com Ávine

No início da última terça-feira, 3, o empresário do lateral-esquerdo Ávine, Oldegard Filho, instaurou uma polêmica ao publicar em sua conta no Twitter que seu cliente estaria passando dificuldades por conta de o Bahia estar atrasando pagamentos.

Pouco depois, o próprio jogador se pronunciou e expôs outra preocupação: "Não querem renovar o meu contrato". O vínculo dele com o Esquadrão termina em 31 de dezembro.

Sobre a questão das dívidas, o diretor financeiro do clube, Reub Celestino, confirma: "Temos débitos com ele, sim. Assim como temos com todos os outros jogadores".

No caso de Ávine, no entanto, além dos salários de imagem e da carteira referentes ao mês de outubro - ainda não pagos também aos demais atletas -, falta quitar o ordenado de imagem de agosto. Ao todo, o lateral tem aproximadamente R$ 96 mil a receber do Bahia, que pretende pagar metade do valor nesta quarta-feira, 4, junto com os salários de outubro de atletas e funcionários.

Além disso, o clube tem dívida de R$ 45 mil com o médico Moisés Cohen. Ele foi responsável por realizar este ano, em São Paulo, tratamento em Ávine, com grave lesão no joelho desde 2012. Segundo Oldegard, o atleta vinha bancando tudo e, por causa da falta de ajuda do Bahia, voltou a Salvador antes do previsto. O clube diz que o débito é direto com Cohen e que o tratamento continua.

Celestino ainda destaca o fato de a nova diretoria do clube já ter pagado - entre salários, despesas em São Paulo e até pensões alimentícias - cerca de R$ 133 mil a Ávine.

Renovação

Sobre a questão do vínculo, o Bahia disse ter o desejo de renovar com o jogador, mas afirmou que seu empresário tem "imposto dificuldades". Nos bastidores, diz-se que Oldegard, conselheiro na gestão passada, teria a intenção de, após a renovação, colocar o clube na Justiça por problemas que Ávine enfrentou relativos a uma cirurgia mal-sucedida em seu joelho. O agente nega.

