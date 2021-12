Após 'pintura' na Fonte Nova, Vitor curte o bom momento

Pombo sem asa, cannon ball (em inglês), bombenschuss (em alemão) e cañonazo (em espanhol). Estas são apenas algumas das variações, mundo à fora, para se definir o golaço feito pelo lateral esquerdo Vitor, que decretou o empate do Bahia em 1 a 1 com o Náutico, na terça-feira, 11, na Fonte Nova, pela 18ª rodada da Série B.

Um dia após ser o protagonista do emblemático tento, o jogador tricolor, de 21 anos, colheu os louros da súbita fama. Pela primeira vez na carreira, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do clube. As perguntas, claro, resumiam-se ao seu belo gol.

"A sensação é muito boa. De ter feito meu primeiro gol como profissional. Saber da importância daquele gol em nosso estádio, na Fonte Nova. Conseguimos arrancar um ponto para que pudéssemos ficar no G-4", disse Vitor, o oitavo atleta a atuar na lateral esquerda do Tricolor nesta temporada.

Antes dele, o técnico Sérgio Soares já tinha utilizado Raul (transferido ao América-MG), Carlos (encostado), Patric, Sávio (em apenas um jogo), Bruno Paulista (negociado com o Sporting de Portugal), Marlon e Ávine.

Por sinal, como Ávine deve continuar fora do time pelo terceiro jogo consecutivo, Vitor briga pela posição apenas com Marlon, mas, no momento, leva ligeira vantagem. " Isso aí, quem decide é o professor Sérgio Soares", desconversou o prata da casa.

Nesta quarta, o garoto apostou em cativar o comandante tricolor. "Ele me deu total confiança para que eu pudesse entrar em campo e fizesse meu papel", ressaltou. Em apenas três partidas no time profissional, além da pintura diante do Náutico, Vitor já deu duas assistências: nos gols de Souza, no triunfo de 3 a 0 contra o ABC, e Eduardo, na goleada de 4 a 1 sobre o Boa. Os dados são do site de estatísticas Footstats, que ainda acrescenta: nos 270 minutos em que o lateral esteve em campo pela Série B, ele acertou 126 passes e errou apenas 26.

Volta por cima

O bom momento de Vitor não é de agora. Ele foi um dos destaques do Bahia na Copa do Brasil Sub-20 do ano passado, quando chegou à semifinal. Porém o lateral sofreu lesão no joelho direito e precisou passar por uma cirurgia.

Ele voltou à atividade em maio e acabou incorporado ao elenco principal. "Fiquei parado seis meses. Foi difícil. Dei a volta por cima, Deus me abençoou e estou aqui jogando", disse o atleta, que prega respeito ao adversário de sexta, fora de casa, o Atlético Goianiense.

Apesar de ocupar a 14ª colocação, a apenas três pontos da zona de rebaixamento, o time goiano está invicto há cinco jogos, com quatro triunfos e um empate. "A equipe do Atlético Goianiense é qualificada. Mas vamos em busca da vitória para nos mantermos no G-4 e depois buscar a liderança", afirmou Vitor.

O atacante Kieza está vetado. Com entorse no tornozelo direito, não treinou nesta quarta.

Eliminado

A equipe sub-20 do Bahia perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1 e foi eliminada do Campeonato Brasileiro da categoria.

