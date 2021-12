Após perder 5 quilos, goleiro Jean pode voltar no domingo

Ele perdeu os últimos cinco jogos, incluindo os dois do mata-mata das quartas de final do Nordestão e o Ba-Vi do último domingo. Mais do que isso, perdeu cerca de cinco quilos por conta de uma potente virose que o deixou fora de combate por duas semanas.

Porém, o sofrimento passou para o goleiro Jean. Recuperado, ele já treina com bola e tem chance de voltar a atuar no domingo, 16, quando o Bahia faz o primeiro duelo com o Fluminense de Feira, no Joia da Princesa, pelas semifinais do Campeonato Baiano.

Nesta terça-feira, 11, o coordenador médico do Esquadrão, Luiz Sapucaia, falou sobre a possibilidade de Jean retornar já neste final de semana: “A questão é o condicionamento físico. Se ele estiver bem condicionado, pode jogar”. Sobre o que o atleta passou durante o período enfermo, Sapucaia detalhou: “Ele teve uma amidalite viral. Precisou ser internado. Perdeu de quatro a cinco quilos porque a amidalite foi muito forte e ele não conseguia se alimentar bem. Agora, está fazendo uma dieta para ganho de peso”.

Sem Jean, o técnico Guto Ferreira optou por escalar Anderson nas últimas cinco partidas, nas quais a equipe sofreu quatro gols – o mesmo número de bolas que ultrapassaram a meta defendida por Jean nos 10 jogos que fez na temporada. O veterano de 33 anos recebeu críticas pela atuação no triunfo por 4 a 2 sobre o Sergipe, em Aracaju, pelo Nordestão. Mas, no Ba-Vi do último domingo, se redimiu com defesas difíceis.

Jackson e Edson fora

Dos titulares às voltas com problemas físicos, Jean é o único que tem chance de retornar já no embate com o Touro do Sertão em Feira. O zagueiro Jackson e o volante Edson não poderão atuar.

Jackson passou um mês de fora por conta de uma inflamação no joelho. Recuperado, jogou na última quarta-feira no 3 a 0 sobre o Atlântico, pelo Baianão. Porém, voltou a sentir dores e acabou vetado do Ba-Vi. “Ele teve um processo inflamatório chato. Fizemos exames e não constatamos lesão, mas as dores incomodam. Como voltou a sentir no jogo e nos treinos, o colocamos de volta em tratamento. Vem evoluindo, mas vamos esperar um pouco para fazer a transição para a parte física”, explicou Luiz Sapucaia.

Quanto a Edson, o problema foi um trauma no pé. Excluído do clássico de última hora, o volante ainda está em tratamento e só deve retornar no segundo duelo com o Flu, marcado para 22 de abril.

Depois da folga concedida na segunda-feira, o elenco tricolor voltou aos trabalhos ontem no Fazendão. Hoje, deve treinar a parte tática.

