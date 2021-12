Após passagem ruim pelo Bahia, Kléberson vai para os EUA

Requisitado para entrevistas no início de 2013, o volante pentacampeão Kléberson mandou avisar, via assessoria de imprensa: "Neste ano, quero falar menos e jogar mais".

A intenção era boa, mas acabou não rendendo bons frutos. Neste início de temporada, o jogador só fez confirmar o fracasso no Bahia, time pelo qual disputou 23 jogos em oito meses e marcou três gols.

Nesta quarta-feira, 27, ele embarca para os Estados Unidos, onde defenderá até o final do ano - por empréstimo - o time Philadelphia Union, que mandou como moeda de troca o meia-atacante Freddy Adu. Na última terça-feira, 26, Kléberson nem treinou no Fazendão. Apenas despediu-se dos colegas.

Economia - A prova de que o veterano de 33 anos não deixará saudades no Bahia - clube com o qual tem contrato até o fim de 2014 - é que a diretoria aceitou liberá-lo mesmo sem a certeza de que Adu será regularizado até o fechamento da janela internacional, no dia 5 de abril.

A justificativa é que, mesmo sem o gringo em campo, a economia de 50% - cerca de R$ 75 mil - por mês com a troca já valeria a pena por si só. Porém, o departamento de futebol do tricolor está esperançoso em conseguir acertar toda a parte burocrática do jogador até o dia 5.

Pois, assim que Adu estiver apto a trabalhar no Brasil, o clube contará com a ajuda do Philadelphia, que, por gratidão pelo fato de o Bahia já ter liberado Kléberson, promete agilidade para mandar a transferência internacional. O americano terá de viajar a Ciudad del Este, no Paraguai, para retornar com o visto de trabalho e tirar os documentos brasileiros.



