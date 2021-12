Após novo revés, Guto Ferreira diz não temer demissão

Apenas um triunfo nos últimos cinco jogos, time na zona de rebaixamento no Brasileirão e a situação do Bahia começa a ficar preocupante. O revés para o Palmeiras, salve as dificuldades impostas pelo adversário, traz consigo um clima de tensão suficiente para o técnico Guto Ferreira afirmar não temer sua demissão.

O resultado veio depois de uma semana cheia de treinamentos no Fazendão - treinamentos, estes, que não surtiram efeitos práticos no time.

Disputando quatro competições simultaneamente, o Tricolor tem a missão de administrar seu elenco visando o melhor rendimento possível nos certames.

Por isso, logo após o revés, Guto adotou o discurso de "olhar para frente", já mirando o confronto da quarta-feira, diante do Blooming, em partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

A partida será na Fonte Nova, às 21h45. O duelo de ida terminou em triunfo dos bolivianos por 1 a 0. Portanto, para se classificar, o Esquadrão precisa vencer por dois gols de diferença.

Como alento ao Tricolor, as duas próximas partidas do time são na Fonte Nova, seu reduto. Jogar diante da sua torcida ainda é algo que traz a garantia de, ao menos, boas atuações, pois é quando o Bahia consegue se impor perante os adversários.

Como mandante, o Bahia está há 14 jogos sem perder. O último revés foi diante do Botafogo-PB, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. São, de lá para cá, dez triunfos e quatro empates.

Depois do jogo contra o Blooming, o Bahia encara o Vasco, pelo Brasileirão. A partida é uma clara oportunidade do time se reerguer na competição, apesar de Guto alertar para o rival. "O Vasco não é aquele time [que perdeu para o Bahia por 3 a 0, pela Copa do Brasil]. Fez um bom clássico e empatou com o, até então, líder da competição. Não é aquele jogo. Ali o Bahia foi muito bem e não deixou o Vasco jogar".

Reforço e desfalques

Contra o Palmeiras, duas baixas: Edigar Junio e Douglas. O atacante sentiu um desconforto, ainda no aquecimento, e não chegou a entrar em campo. Já o goleiro saiu na segunda etapa com dores na coxa. Ambos serão reavaliados nesta semana. No momento, se tornam dúvidas importantes para o próximo compromisso.

Se de um lado há prováveis desfalques, por outro, Guto poderá contar com o retorno do zagueiro Tiago, que já estava liberado pelo Departamento Médico na última partida, mas foi preservado por precaução. Guto, inclusive, deu a entender que promoverá seu retorno ao time titular.

Ao que tudo indica, Tiago deve entrar no lugar do garoto Everson, que foi motivo de críticas pela atuação diante do Palmeiras. "Everson não conseguiu [render o esperado]. Não vou crucificar o menino, vem jogando bem e esses tipos de jogos servem para amadurecer. Para Tiago, logicamente o jogo contra o Blooming é de intensidade menor, bom para ele voltar em uma crescente", afirmou o treinador.

Para olhar para frente, é preciso, também, olhar para trás, enxergar os erros e buscar corrigí-los. Por mais que os resultados necessitem aparecer de imediato, a construção de um trabalho sólido demanda recursos importantes, como peças de reposição, ambiente tranquilo e tempo. Entretanto, alguns desses elementos só vem com resultados, e Guto sabe disso.

*Sob supervisão do editor interino Lucas Cunha

