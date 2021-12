Após novela, Alexsandro é apresentado como reforço do Bahia

Após ser quase anunciado pelo Bahia e deixá-lo para ouvir proposta de outro clube, o atacante Alexsandro retornou a Salvador e foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 15, como novo reforço do Tricolor. Destaque da campanha de acesso da Ponte Preta no ano passado, ele assinou até maio do ano que vem.



A 'novela' foi um tanto longa: o jogador chegou há cerca de 15 dias no Fazendão para assinar com o Bahia. Ele chegou a fazer exames médicos, foi aprovado, iniciou os treinos físicos e estava prestes a ser apresentado quando recebeu proposta de um clube dos Emirados Árabes. Por conta de uma cláusula do acordo com o Tricolor, ele foi para o Oriente.



Segundo o sub-presidente do Bahia, Pedro Henriques, o Tricolor estava avisado de que poderiam surgir propostas do exterior: "Desde o início, o empresário dele nos informou que existia essa possibilidade, mas entendemos que valia arriscar. Acertamos que, se surgisse a proposta, o Bahia teria duas possibilidades: ou igualava a proposta ou receberia percentual dessa negociação, o que chamam de 'taxa de vitrine'. Estávamos preparados para anunciá-lo oficialmente quando veio a proposta dos Emirados Árabes por valores que não poderiam ser igualados e então concordamos com a saída do atleta mediante o pagamento", explicou.



Chegando lá, no entanto, como revelou o próprio Alexsandro, a negociação melou: "Eu cheguei, fui aprovado nos exames, mas quando sentamos para assinar o contrato não era a mesma coisa que eles tinham falado. Decidi voltar para o Brasil". Foi a vez, então, de firmar novamente o contrato com o Bahia sob os mesmos termos que haviam acertado antes. Como o jogador não chegou a acertar com o clube árabe, o valor de vitrine nem chegou a ser depositado.



Alexsandro estava jogando desde o início do ano no Emirates FC, nos Emirados Árabes. Seu último jogo foi no dia 8 de maio, pela liga local. Lá, fez 10 gols em 13 jogos. No ano passado, foi um dos destaques do acesso da Ponte Preta ao marcar 12 gols em 31 partidas. Ele ainda não sabe quando puderá estrear: "Estou desde domingo aqui treinando forte, quero estar pronto o mais rápido possível, porque ficar só olhando não dá para ajudar a equipe. Só não posso dar essa previsão porque isso tem que conversar com o preparador físico", disse.



Veja os gols de Alexsandro na Ponte Preta:



Vitor Villar Após novela, Alexsandro é apresentado como reforço do Bahia

adblock ativo