Após nova negociação, Marcelo Lomba deve deixar o Bahia

Após quatro temporadas no Bahia, o goleiro Marcelo Lomba deve ser emprestado até o final deste ano para a Ponte Preta. A negociação do jogador acontece desde o mês passado, porém uma questão envolvendo o salário do atleta se tornou um entrave para o prosseguimento da transferência.

A proposta inicial era que a Macaca arcaria com cerca de metade dos honorários do goleiro, proposta recusada pelo Bahia. Depois de vários dias de negociação, o time paulista ofereceu uma nova proposta, e agora faltam apenas detalhes para concluir o empréstimo do camisa 1.

A diretoria do Esquadrão ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, no entanto, em entrevista ao canal SportTV nesta terça, o presidente do clube, Marcelo Sant'Ana, deu a entender que o goleiro não continuará no Fazendão em 2015.

"Duas (contratações) eu não tenho nenhuma dúvida de que vamos anunciar. Vamos anunciar também saída de alguns atletas, que tiveram propostas. E um atleta, que eu já até me despedi dele, inclusive. Um atleta de quem eu gosto muito, como pessoa e como jogador, porque, independentemente de ele ter tido falhas no último ano, acredito que uma pessoa não pode ser julgada por uma temporada. Ele teve quatro anos dentro do Bahia. Dois anos, acredito que em altíssimo nível; um ano regular; e o ano passado foi um ano ruim, para ele individualmente e para o Bahia como coletivo." informou.

O principal motivo para a transferência de Lomba, que possui vínculo com o Esquadrão até o final de 2017, é que a nova diretoria tricolor deseja manter a folha salarial em até R$ 1,7 milhão, que hoje, sem os jogadores que foram devolvidos, ela já é de R$ 1,4 milhão.

Caso a negociação seja concluída, o "prata da casa" Omar e Douglas Pires devem concorrer à vaga de titular no time. O anúncio sobre a provável saída do atleta e de contratações deve ser feito durante coletiva que será realizada na tarde desta terça.

adblock ativo