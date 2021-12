Após mais uma reunião, Bahia dá ultimato a Romagnoli

Após mais uma rodada de negociações, o futuro do meia Romagnoli, que chegou no domingo a Salvador, segue indefinido. A novidade é que, depois de apresentar as opções possíveis para o fim da novela, o Bahia estabeleceu prazo até a quinta-feira, 21, para o jogador dar a resposta final sobre o assunto.

O veterano de 33 anos assinou um pré-contrato com o Tricolor ainda no início do ano e deveria ter se apresentado no dia 1º de julho, mas adiou sua vinda alegando que seu contrato com o San Lorenzo previa extensão em caso de competição da Conmebol em curso. Ele foi campeão da Libertadores e desembarcou na capital baiana quatro dias depois.

Porém, o meia não veio para ficar, mas para discutir meios de quebrar o pré-contrato. Para isso, o Bahia cobra multa - estipulada em cerca de R$ 1 milhão, mas que pode ser negociada - e até já entrou com ação na Fifa pedindo o montante.

As alternativas apresentadas a Romagnoli são cumprir o acordo apenas até o final do ano - o encerramento previsto no pré-contrato era dezembro de 2015 - ou pagar um valor mais próximo do da multa.

Ele, que por enquanto ofereceu US$ 100 mil, tem até quinta para aumentar a contra-proposta. E a tendência é que o San Lorenzo, clube interessado em contar com seu futebol no Mundial de Clubes, em dezembro, ajude no pagamento.

A possibilidade de o jogador ficar no Bahia existe, mas é pequena. Para isso, além de ter de abrir mão do Mundial, Romagnoli ainda teria de convencer sua família a fazer a mudança.

Outro detalhe é que o Bahia já admite ter como prioridade conseguir um acordo para o distrato com o atleta, já que ele demonstrou não ter interesse em defender o Esquadrão.

