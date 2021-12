Após Maikon Leite, Bahia ‘dá pausa’ em contratações

Tudo de acordo com o planejamento: depois de contratar o atacante Maikon Leite, o Bahia vai encerrar a sua busca por reforços neste primeiro semestre, segundo o diretor de futebol Diego Cerri.

“A nossa ideia agora é exatamente otimizar o uso dos jogadores que estão aqui e ver quais vão se adaptar ao trabalho do Guto (Ferreira, técnico). Se houver necessidade mais para frente, vamos voltar a pensar em contratar. Isso não significa que saímos do mercado, vamos continuar observando o mercado, mas contratar não será a nossa prioridade”, explicou Cerri.

O Tricolor já havia dito que continuava à procura apenas de um atacante de velocidade e de um goleiro. Trazer um arqueiro, aliás, é a única ressalva que o diretor fez: “Em relação a goleiro existe a possibilidade sim, até porque já deixei claro que nosso terceiro goleiro (Deijair, de 18 anos) ainda não tem experiência para ser titular se for preciso. Por isso que ainda trabalhamos na vinda de um goleiro, mas sem pressa”.

O diretor ainda alertou que o novo reforço só estreará depois do Carnaval. Por ser um jogador muito cobrado fisicamente, Maikon vai passar por um trabalho específico.

Maikon Leite foi a 10ª contratação do Esquadrão para a temporada. Ele vem para preencher uma lacuna já existente no elenco, de um atacante de velocidade pelos lados do campo, que ficou ainda mais em aberto após o titular, Edigar Junio, se lesionar.

“Sou um jogador de velocidade. Claro que eu quero fazer o gol sempre que for possível, mas minha intenção principal é fazer jogadas criativas, algo de diferente pelo lado do campo e servir os companheiros. Acho que tenho uma função importante em campo”, opinou Maikon Leite.

O atacante perdeu um pouco da compostura ao ser questionado sobre a pouca utilização no Toluca (MEX), onde foi utilizado apenas oito vezes em mais de seis meses no clube: “Quando é questão de lesão eu até posso explicar. Mas quando é opção, é o treinador quem pode responder. Acho que é isso e nada mais”, disse, jogando a responsabilidade para cima do ex-treinador, o argentino Rolando Cristante.

