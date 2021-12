Após longo descanso, Bahia treina nesta sexta

Depois do empate por 1 a 1 com o Vasco no último sábado, 8, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Bahia recebeu um descanso de cinco dias.

Nesta sexta-feira, 14, o elenco tricolor volta ao batente no Fazendão. Pela primeira vez desde a sua chegada ao clube, o técnico Cristóvão Borges poderá trabalhar com todo o elenco à sua disposição.

Além de Ávine, de Rafael Donato e de Marquinhos Gabriel, que já foram liberados pelo departamento médico, Cristóvão ainda ganhou o reforço do volante Rafael Miranda, contratado recentemente pelo tricolor.

Por conta da Copa das Confederações, que será sediada pelo Brasil entre os dias 15 e 30 de junho, o time baiano só volta a campo no dia 7 de julho, contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova.

Com oito pontos ganhos, o Bahia faz a sua melhor campanha na Era dos pontos corridos: após cinco rodada, figura na oitava colocação. O tricolor não perde há quatro jogos.

