Após lesão, Bruno Paulista deve voltar ao time contra Ceará

Bruno Paulista cai, chora, mas volta a campo e faz gol. Dias depois, sente dores e perde a titularidade. Quando volta ao time, tem de atuar em outra posição - mas, mesmo assim, faz um gol decisivo.

Tem sido assim, nesse turbilhão de altos e baixos, que o volante de 19 anos tem encarado 2015. Foram muitos contratempos desde o início desta temporada. Problemas pequenos, mas que o atrapalharam no objetivo de se firmar na equipe principal.

Agora, prestes a enfrentar o Ceará, no sábado, às 16h30, Bruno se vê novamente neste ponto. Voltando de lesão que o tirou de três jogos, terá a chance de jogar na vaga de Souza, suspenso: "Não me foi passado nada ainda, tem vários outros concorrendo. Claro que Souza vai fazer falta, mas, se Sérgio me escolher, vou ficar muito feliz", comenta.

A última lesão foi há cerca de 20 dias. Bruno sentiu dores no joelho direito durante um treinamento. Foi diagnosticado com um estiramento em um dos ligamentos. Como consequência, perdeu os duelos contra Luverdense, CRB e Paraná. Diante de Macaé e Bragantino, ele começou no banco.

Bruno conta que agora está tranquilo. Mas, durante o período de recuperação, chegou a temer pelo pior. Ele diz que a lesão foi o maior susto da sua carreira: "Senti uma dor que nunca havia sentido. Fiquei com muito medo. Logo no começo, não dava para saber o que era, só com ressonância. Poderia ser algo muito grave, como infelizmente aconteceu com Railan. Graças a Deus, foi algo mais leve e pude me recuperar logo", desabafa.

Contratempos

As lesões começaram ainda na pré-temporada. O volante caiu sobre o pulso esquerdo durante um treino e ficou fora dos gramados por quase uma semana.

Ao retornar, teve boa sequência como titular e marcou seu primeiro gol como profissional, contra o Jacobina. No mesmo jogo, pouco depois, saiu chorando com uma torção no tornozelo. Perdeu um jogo. Depois, vieram dores na panturrilha que o tiraram de uma partida e dores no joelho que o afastaram de três, todas na reta final do estadual.

"As lesões não chegaram a me atrapalhar muito. O que a gente fica é triste, porque quer jogar sempre, quer participar dos treinos, quer estar no meio do grupo, ainda mais eu, que sou um cara com muitos amigos aqui", lamenta ele. "Graças a Deus nenhuma foi grave".

No treino tático na tarde desta terça-feira, 9, no Fazendão, Bruno foi titular no meio-campo com Pittoni, Tiago Real e Rômulo. No ataque, agora uma dupla, Kieza ganhou a vaga de Léo Gamalho e jogou ao lado de Maxi Biancucchi.

