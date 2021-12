Após intervalo de 16 dias, Bahia enfrenta Atlético-GO

O Bahia teve um intervalo de mais de duas semanas para colocar os ânimos no lugar e treinar exaustivamente para voltar a campo nesta terça-feira, 16, e continuar sonhando com o acesso à Série A do Brasileiro. Atualmente na 13ª colocação, com apenas dois triunfos nos últimos dez jogos, o objetivo tem ficado cada vez mais distante.

O time enfrenta, às 20h30, o Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, o último jogo no primeiro turno da Série B. Um triunfo certamente vai aumentar a confiança da equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira para a disputa das 19 rodadas do returno.

O Dragão ocupa a quarta colocação da Segundona, com 32 pontos, enquanto o Tricolor soma oito a menos. A matemática é simples: o Esquadrão pode encurtar a distância para o G-4 para cinco pontos se vencer o confronto.

"Todo jogo vale três pontos, mas, nessas condições, a gente sabe que o Atlético está oito pontos na nossa frente. É um jogo que vale 'seis pontos'. A gente tem que dar nosso máximo, assumir nossa responsabilidade em casa", discursou Muriel.

"Tivemos um excelente período de preparação. Todo mundo se doando, dando seu máximo, trabalhando de domingo a domingo, e tudo isso vai contribuir para a gente fazer um grande jogo", explicou o goleiro, sobre a intertemporada de treinos realizada no período entre a partida mais recente e a desta terça.

Para o duelo, considerado por Muriel como uma "final", o técnico Guto Ferreira vai fazer duas mudanças em relação ao time que acabou derrotado pelo Bragantino em 30 de julho, por 1 a 0.

Moisés assume a vaga de João Paulo Gomes na lateral esquerda. Já o atacante Edigar Junio - que sofre com uma série de lesões, mas está recuperado do último problema, na coxa direita - retorna à equipe titular. Com isso, o Bahia voltará a jogar com três atacantes. Sobrou para o volante Juninho, que será opção no banco de reservas.

Além da partida na Fonte Nova, Sampaio Corrêa e Goiás vão se enfrentar no Castelão, em São Luis (MA), às 20h30, também pelo complemento da 19ª rodada.

